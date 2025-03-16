إجتماع ثلاثي بين وزراء العدل والمالية والرقمنة لرقمنة قطاع التوثيق في الجزائر

عقد كل من وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، ووزير المالية عبد الكريم بوالزرد، و الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، اجتماعاً بمقر وزارة المالية اليوم الأحد .

تمحور اللقاء حول مناقشة عدة مسائل حيوية تتعلق بعملية الربط الرقمي البيني بين المؤسسات المعنية، وخاصة ما يخص رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق.

وقد تم التطرق إلى آلية تفعيل هذا الربط الرقمي مع المصالح التابعة لوزارة المالية، بما في ذلك المديرية العامة للأملاك الوطنية، المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، والمديرية العامة للضرائب.