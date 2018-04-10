إجتماع جديد بين وزير الصحة وممثلي الأطباء المقيمين 

اجتمع بعد ظهر اليوم الثلاثاء وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البرفسور مختار حسبلاوي بالعاصمة بممثلي الاطباء المقيمين.

وحسب ما علم لدى التنسيقية المستقلة للاطباء المقيمين الجزائريين”كامرا”تم دراسة اقتراحات جديدة لمطالب التي تقدمت بها الوزارة في إجتماع الفاتح افريل

وأعلن الوزير بأن باب الحوار يبقى مفتوحا للبحث عن الحلول حول بعض النقاط التي”بقيت عالقة رغم الإقتراحات التي قدمتها الوزارة”.

وللإشارة فإن الاطباء المضربون قاطعوا امتحانات شهادة الدراسات الطبية المتخصصة التي تأتي في نهاية التكوين التخصصي.

والتي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الممتدة بين 18 مارس و12 أفريل.