إجتماع حاسم بين زطشي و”التوانسة” لهذا السبب

سيكون خير الدين زطشي على موعد مع إجتماع مع نظرائه التونسيين، لإيجاد حل لرحيل نجوم البطولة الوطنية تجاه الجارة الشرقية.

وكشف رئيس الفاف في تصريحات للإذاعة الدولية عن تفاصيل هذا الموعد قائلا :”الإتحاد الإفريقي برمج إجتماعا بيننا وبين التونسيين”.

وواصل :”لقد تم تعيين وسيطين، من أجل الوصول لحل أنسب بخصوص ما يحدث في سوق التحويلات بين بلدينا مؤخرا”.

وأردف :”الإجتماع سيكون في الأيام القادمة، وسنكشف عن تفاصيله ونتائجه في الوقت المُناسب”.

يُشار بأن الأندية التونسية، أضحت تستحق ضعف الفرق الجزائرية وعدم إحترافيتها، لخطف لاعبيها بأسعار بخسة في السنوات الأخيرة.