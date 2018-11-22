إجتماع حاسم في “نابولي” من أجل “أوناس”

سيكون “أوريليو ديلاورانيس” على موعد مع عقد إجتماع حاسم مع مُديره الرياضي “كريستيانو غوينتولي”، لتحديد مصير الدولي الجزائري، آدم أوناس.

وأشارت تقارير إعلامية إيطالية، بأن الآراء مُتعاكسة داخل “البيرتينوبي” بخصوص إعارة الجناح الأيسر الطائر، خلال الميركاتو الشتوي الداخل، من عدمه.

ويرى الرجل الأول في كبير الجنوب بأن صاحب الـ23 عاما، يجب أن يبقى، في حين أن المُدير الرياضي لايعارض رحيله.

يُذكر بأن لاعب “بوردو” السابق، يمتلك عروضا رسمية مهمة من “السيري آ”، أبرزها، “كييفو فيرونا” و”جنوى” و”فيورنتينا” الراغبين في إستعارته.