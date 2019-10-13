إجتماع حاسم لزطشي مع مُمثل للإتحاد الفرنسي هذا الثلاثاء

سيكون رئيس الفاف خير الدين زطشي على موعد مع الإلتقاء بمُدير مكتب رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، كيني جون ماري.

وكشفت جريدة “لوجورنال دو ديمونش”، بأن الرجلين سيتلقيان بعد غد الثلاثاء، على هاشم المواجهة بين الخضر وكولومبيا في مدينة ليل.

ووفقا لذات المصدر، فإن الطرفين سيتفاوضان حول إمكانية إجراء مواجهة ودية بين المنتخب الوطني ونظيره الفرنسي في أقرب الآجال الممكنة.

وسبق أن أشرنا منذ أيام بأن شهر أكتوبر 2020 هو التاريخ الذي يُساعد أبطال العالم وإفريقيا، من أجل لعب هذا اللقاء التاريخي.

وتُشير كل المُعطيات بأنه وفي حالة الإتفاق على التاريخ، فإن ملعب وهران الجديد هو من سيحتضن الموعد الذي طال إنتظاره.

يُذكر بأن الديكة ومُحاربي الصحراء لم يتواجهوا منذ سنة 2001 في “سان دوني” بالعاصمة الفرنسية باريس.