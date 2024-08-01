إجتماع رفيع المستوى بين سوناطراك و”بيكرهيوز” الأمريكية

عقد أمس بميلانو الإيطالية الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي. إجتماع عمل مع وفد من الشركة الأمريكية “بيكر هيوز” يقوده رئيسها المدير العام لورانزو سيمونيلي. لبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.

وحسب بيان للمجمع، فقد تمحورت المحادثات خلال هذا الإجتماع حول سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي القائم في مجال صناعة المعدات الطاقوية. وبحث الفرص الجديدة التي يمكن أن تعزز الشراكة المستقبلية مع “بيكر هيوز”.

وحضر هذا الاجتماع الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد لعجال. بالإضافة إلى عدد من الإطارات المسيرة عن الشركتين الجزائريتين. كما يندرج الإجتماع المنعقد في مدينة ميلانو في إطار زيارة العمل التي يقوم بها حشيشي إلى إيطاليا.

يذكر أن الشركة الأمريكية تعد شريكا لسوناطراك في فروع “ألجيسكو” و”أباك” المختصتين في تصنيع المعدات الصناعية وقطع الغيار الخاصة بسلسلة القيمة للمحروقات. كما تساهم هذه الشركة في عدة مشاريع تطويرية حيوية.