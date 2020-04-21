إجتماع طارئ بين أعضاء أوبك هذا المساء

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إجتماع طارئ بين أعضاء أوبك هذا المساء
بقلم أمينة داودي

أفاد مصدر من أوبك، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ بين أعضاء أوبك مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر، أن أعضاء أوبك سيناقشون اخر تطورات السوق النفطية.

وحسب نفس المصدر، فإن الاجتماع سيدرس خفض انتاج النفط قبل بدء تطبيق اتفاقية اوبك +.

وأضاف المصدر، أن الإجتماع جاء بمثابة إستشارة بين دول اوبك وحلفاءها، وسيكون عبر تقنية الفيديو، كما سيدرس توقيف الإفراط في الإنتاج لشهر أفريل.

أما عن الدول المشاركة من اوبك فهي الجزائر ، نيجيريا،أنغولا، فنزويلا والعراق.

في حين ستشارك الدول من غير اوبك على غرار كازاخستان وأذربيجان.


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