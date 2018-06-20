إجتماع طارئ لزعماء أوروبا لتقييد قوانين الهجرة

من المنتظر أن يجري اليوم الأربعاء، زعماء فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وإسبانيا إجتماعا طارئا غير رسمي لاتخاذ إجراءات جديدة حول الهجرة غير شرعية.

وكشفت مصادر إعلامية، أنّ الإجتماع سيحضره رئيس الوزراء الإيطالي “جوسيبي كونتي” والمستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل” والرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” ورئيس الوزراء الإسباني “بيدرو سانتشيز”.

كما سيُشارك في الإجتماع ممثلون عن النمسا وبلغاريا.

وأضاف ذات المصادر، أن روما وفيينا تسعيان من خلال اللقاء إلى حثّ الدول الأوروبية على تبني سياسة أكثر صرامة اتجاه مسألة الهجرة.