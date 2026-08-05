إجتماع عمل لإعداد الإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أعمال الإجتماع التنسيقي الأول مع ممثلي الوزارات والمخصص لتنفيذ الخطة الإستراتجية الوطنية في مجال الذكاء الإصطناعي.

​وقد شهد الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية. تحديد الأهداف الاستراتيجية ورسم معالم خطة العمل المشترك الهادف إلى تعزيز السيادة التكنولوجية. وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في المرفق العام، على غرار التجارب الدولية الرائدة.

وتضمنت مخرجات الإجتماع تطوير نماذج ذكاء إصطناعي حكومية سيادية مفتوحة المصدر. بالإضافة كذلك إلى توفير قدرات حسابية فائقة عبر مراكز الحوسبة. وتمكين مراكز البحوث والشركات الناشئة من تدريب النماذج الذكية محليا. ناهيك عن تأهيل العنصر البشري وتطوير المهارات مع إطلاق برامج تكوين مكثفة ومستحدثة بالشراكة مع الجامعات ومؤسسات البحث لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما أكد الإجتماع على إنشاء مركز بحث علمي وإنشاء وحدات بحث متخصصة. وتسهيل الإنتقال من البحث الأكاديمي إلى التطبيق الصناعي. ناهيك عن ضمان معالجة وتخزين البيانات الإدارية والعمومية داخل مراكز بيانات وطنية آمنة، والتأكيد على الاستخدام الأخلاقي والموثوق للتقنيات الحديثة.

كما توج هذا الإجتماع التنسيقي الأول بتشكيل لجنة متابعة مشتركة تتولى مراقبة تنفيذ مراحل ورقة الطريق وفق جدول زمني محدد. بما يضمن التحول الملموس نحو إدارة عمومية عصريّة و ذكية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور