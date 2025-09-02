إجتماع عمل لتقييم النظام الوطني للتنظيم الصيدلاني

ترأس وزيرا الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري و الصحة عبد الحق سايحي اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية، إجتماع عمل.

وخصص الإجتماع لمتابعة مدى تقدم أشغال الورشة الوطنية لتقييم النظام الوطني للتنظيم الصيدلاني. للحصول على “الشهادة الدولية لمستوى النضج 3 بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة”. وهو ما من شأنه رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية.

وأكد وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري أن الحصول على شهادة النضج 3 سيضمن للصناعة الصيدلانية الولوج الى الأسواق الدولية. من خلال تسهيل عملية تسجيل و تبادل الادوية المنتجة محليا .

من جهته، أكد وزير الصحة أن مصالحه تسهر على إتمام كل الإجراءات القانونية و التقنية لتسريع وتيرة أشغال هذه الورشة. مشيرا إلى أن مصالحه جندت كل الإمكانيات البشرية و التقنية للحصول على هذا التصنيف الدولي، خاصة في ضل الطلب الافريقي المتزايد على الادوية الجزائرية.