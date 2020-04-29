إجتماع للجوية الجزائرية يوم 7 ماي لدراسة مقترحات الخروج من أزمة كورونا

تجتمع شركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الخميس الموافق لـ 7 ماي المقبل مع الشريك الإجتماعي لدراسة مقترحات الخروج من الأزمة التي تسبب فيها فيروس كورنا.

وأفادت الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، أن اثر فيروس كورنا كان جسيما على قطاع النقل عامة وعلى الشركة خاصة وأن انعكاسات ذلك ستبقى على الأقل سنتين.

وأشارت الشركة أن يتعين بعد هذه الجائحة، إعادة النظر في بعض الأمور وترشيد النفقات على مستواها.

كما إقترحت الجوية الجزائرية التوجه نحو إصلاح هيكلي على مستواها، بالإضافة إلى تحديث اللوائح الداخلية للشركة.

ودعت الشركة الشريك الإجتماعي للمساهمة في اقتراحات للخروج من الأزمة قبل الـ 5 ماي عبر البريد الإلكتروني للشركة.