إجتماع لمجلس الوزراء غدا الأحد

يعقد، يوم غد الأحد، مجلس الوزراء إجتماعه الدوري تحت رئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب ما أفاد به، اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية، أن جدول أعمال المناقشة والمصادقة يتضمن عروضا تتعلق بتطوير النشاطات في قطاعات الطاقة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والموارد المائية والسياحة والصناعة التقليدية والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المبتكرة.

كما سيتم أيضا خلال المجلس الإستماع الى مداخلة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات حول تطور الوضعية الصحية الدولية المرتبطة بفيروس كورونا والتدابير المتخذة في الجزائر لمواجهة هذه الحالة.