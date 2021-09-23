إجتماع لوزارة الصيد من أجل ضبط أسعار السردين

إجتمع إطارات من وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ، بمقر الوزارة، في لقاء عمل، من أجل ضبط أسعار بيع منتوج السردين خلال الفترة التي ينخفض فيها الإنتاج.

ويندرج هذا اللقاء ضمن مساعي الوزارة لضبط سوق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.وشارك فيها ممثلين من مديرية مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات و تنظيم سوق المنتجات الصيدية.ومديرية التكوين والبحث والإرشاد، ومديرية تنمية الصيد البحرى، والمركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، والمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط

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