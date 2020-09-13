إجتماع مرتقب لمنظمة أوبك + لإنقاذ أسواق النفط المتعثرة

ستجتمع البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها، عبر الإنترنت يوم الخميس المقبل، لإنقاذ أسواق النفط المتعثرة بسبب تفشي فيروس كورونا.

إجتماع الدول المصدرة للنفط سيكون للنظر فيما إذا كان فيروس كورونا قد أحبط أفضل جهودهم لإبقاء السوق واقفا على قدميه.

هذا وتشهد منظمة “اوبك+” توقف الإنعاش وتعثر الطلب على الوقود دوليا بعد تفشي فيروس كورونا.

وسجلت الأسعار تراجعا إلى ما دون 40 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ شهر جويلية.

وستترأس السعودية وروسيا، يوم الخميس المقبل، إجتماع مراقبة لتقييم ما إذا كانت التخفيضات الضخمة في الإنتاج، التي بدأت في تخفيفها، ما زالت تمنع تخمة نفطية.