إجتماع مكتب مجلس الأمة يقرر إستئناف السير العادي لعمل المجلس

ترأس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم الأحد، إجتماعا لمكتب المجلس.

وأفاد مجلس الأمة، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن الإجتماع جمعه مع رؤساء المجموعات البرلمانية، وتقرر من خلاله إستئناف السير العادي لعمل المجلس.

وأشار البيان أن الإجتماع خصص لتدارس والتباحث حول الدور الذي سيضطلع به مجلس الأمة في المرحلة المقبلة.

وتقرر خلال الإجتماع استئناف السير العادي لعمل المجلس، والتحضير لمناقشة مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان لدراسته وإثرائه.

وكذا مواصلة مناقشة نصوص القوانين قيد الدراسة، وتلك التي تنتظر إحالتها على مجلس الأمة من قبل المجلس الشعبي الوطني.