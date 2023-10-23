إجتماع منظمة التعاون الإسلامي: الجزائر تعرب عن تحفظاتها بشأن البيان الختامي

أدانت الجزائر، الاعتداءات المتواصلة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وأكدت موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، وبخصوص البيان الختامي لهذا الاجتماع الاستثنائي. أعربت الجزائر عن تحفظاتها بشأن فقرة تضع المحتل وضحايا هذه الأعمال الإجرامية على نفس المستوى من المسؤولية.

هذا وشارك الوفد الجزائري في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وعقد هذا المؤتمر في جدة بالمملكة العربية السعودية، وخصص للبحث في الاعتداءات العسكرية الصهيونية التي تقترف حاليا بهمجية ضد الشعب الفلسطيني.

وجدد الوفد الجزائري، التأكيد أن الجزائر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد المدنيين في فلسطين. لاسيما الهجومات الهمجية المتعمدة ضد الهياكل الصحية في غزة. في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

كما أكد الوفد الجزائري أن نكران الحق التاريخي والشرعي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف. يشكل “السبب الرئيسي وراء هذه الوضعية المتدهورة التي تعرفها القضية الفلسطينية والتي تهدد عواقبها استقرار كل المنطقة”.

ودعت الجزائر المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الأممي، إلى “تحمل مسؤولياته لإنهاء هذا العدوان الذي ترتكبه قوات الاحتلال. من خلال استقوائها ببعض الدول الأخرى”.

وحثت الجزائر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى توحيد جهودها لجعل القضية الفلسطينية “أولوية جدول الأعمال الدولي”. مذكرة بأن القضية هذه هي “الأصل في وجود منظمة التعاون الإسلامي”.

كما رافع الوفد الجزائري من أجل “استجابة إنسانية فورية”، من خلال تجنيد المنظمات الدولية والإقليمية. من أجل مد يد المساعدة للفلسطينيين الذين يعانون من الانتهاكات المستمرة.

كما سلطوا الضوء على الالتزام الشخصي والدائم لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اتجاه القضية الفلسطينية العادلة، المدرجة ضمن أولويات الدبلوماسية الجزائرية.