اجتماع موسع.. اللجنة الأولمبية تُكثّف تحضيراتها للمواعيد الرياضية الكبرى

نظّمت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم، اجتماعًا تقنيًا موسعًا بمقرها، جمع رؤساء الاتحاديات الوطنية، بحضور ممثل عن وزارة الرياضة. وذلك لمتابعة آخر التحضيرات الخاصة بالمواعيد الرياضية الدولية الكبرى المقبلة.

وخصِّص هذا الاجتماع لضبط الترتيبات المتعلقة بمشاركة الوفد الجزائري في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. إضافة إلى الألعاب الأولمبية للشباب المقررة بالعاصمة السنغالية داكار. حيث عكس الحضور الواسع لرؤساء وممثلي الاتحاديات الرياضية أهمية هذه الاستحقاقات في أجندة الرياضة الجزائرية.

وتولى تنشيط اللقاء كل من حمزة دغدغ، رئيس الوفد الجزائري لألعاب الشباب، وزوبيدة بويعقوب، رئيسة الوفد لألعاب البحر الأبيض المتوسط. إلى جانب ياسين أعراب، مدير الرياضة باللجنة الأولمبية. حيث تم تقديم عروض مفصلة حول آخر المستجدات التنظيمية والفنية الخاصة بالمشاركتين.

كما تطرق الاجتماع إلى مختلف الجوانب المرتبطة بمرافقة الرياضيين، وسبل توفير أفضل الظروف التحضيرية لضمان حضور مشرف للرياضة الجزائرية في هذه التظاهرات.

وشهد اللقاء أيضًا فتح باب النقاش أمام رؤساء الاتحاديات وممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذين طرحوا جملة من الانشغالات والتساؤلات المتعلقة بآليات التحضير والمشاركة، ما سمح بتوضيح العديد من النقاط وتعزيز مبدأ الشفافية والتنسيق بين مختلف الأطراف.