إجتماع مُرتقب بين “زطشي” و”ماجر”!

سيلتقي رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، في الأيام القادمة بالناخب الوطني السابق، رابح ماجر للتوقيع على فسخ العقد بين الطرفين.

ويأمل الطرفان أن يتم حسم الأمور بسلام، وطي واحدة من أسوأ الصفحات في تاريخ “الخضر”، والإنطلاقة على نهج جديد، سريعا.

وسيتحصل صاحب الكعب الذهبي، على تعويض يتمثل في ثلاثة رواتب، لا قيمة ماتبقى من فترة عقده لسنة 2019، مثلما تم تداوله.

يُشار بأن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، أعلن مُنذ قرابة أسبوعين التخلي عن خدمات أسطورة “بورتو”، دون أن يُنهي عقده بصفة قانونية.

ومن المُفترض أن يقوم “زطشي” بعد حسم الأمور مع “ماجر”، بمُسابقة الزمن لإستقدام ناخب وطني جديد، لمُباشرة التحضيرات لقادم التحديات.