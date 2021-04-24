إجتماع هام بين لجان أنصار المولودية ومختلف الوزارات لتحديد مستقبل العميد

إجتمع صبيحة اليوم السبت ممثلي مختلف رؤساء لجان الأنصار بالإضافة إلى اللاعبين السابقين لنادي مولودية الجزائر بمقر وزارة الطاقة والمناجم.

وشارك في الاجتماع كل من وزير الطاقة والمناجم ووزير الشباب والرياضة ووالي الجزائر والرئيس المدير العام لسوناطراك.

وبعد مناقشة بناءة، تم الإبقاء على النقاط التالية:

1- مركز التدريب بزرالدة

تم الانتهاء من جميع الامور الإدارية والمالية من قبل شركة سوناطراك.

دعا السيد والي العاصمة ممثلي المشجعين واللاعبين السابقين وكذلك سوناطراك إلى جلسة عمل يوم الأحد 25 أبريل 2021 من أجل تحديد جدول العمل.

2- ادماج SSPA-MCA / GSP

وقد بدأت العملية وستستمر بالتنسيق مع مختلف القطاعات والسلطات المعنية.

3- إدارة SSPA

تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل خاصة بين سوناطراك وممثلي الانصار للمشاركة في إدارة النادي.

4- البنية التحتية الأساسية

ملعب الدويرة تم اقتراحه من قبل لجان مختلفة من المشجعين واللاعبين السابقين كملعب خاص بالنادي وسيتم دراسة هذا الاقتراح.

علاوة على ذلك، وافق السيد والي العاصمة على دراسة إمكانية منح محلات لبيع المستلزمات الرياضية الخاصة بالمولودية ومقر لإيواء متحف خاص بمولودية الجزائر.