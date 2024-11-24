إجتماع هام حول البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية 2025

إلتقى وزير التربية، محمد صغير سعداوي، ظهيرة يوم السبت، مع وزير الرياضة، وليد صادي، حيث تطرقا إلى التحضيرات الجارية لإنجاح البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية.

وحسب بيان للوزارة، ستنطلق هذه البطولة الوطنية المدرسية بتاريخ 07 جانفي 2025. وتهدف أساسا إلى اكتشاف المواهب والنّخب الرياضية المدرسية، لتكون خزّانا للنخب الرياضية الوطنية.

ويأتي هذا الإجتماع، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتجسيدا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2024. المتعلّقة بتنظيم البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية ابتداء من جانفي 2025. وفي إطار التنسيق بين قطاع التربية الوطنية وقطاع الرياضة في مجال تأطير الرياضات المدرسية.