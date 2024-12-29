إجتماع هام حول تسهيل الإجراءات الجمركية

أشرف المدير الجهوي للجمارك بالجزائر خارجية المراقب العام رئيس توفيق بن حملة، على فعاليات اجتماع عمل وتنسيق لمناقشة مختلف الانشغالات المطروحة من طرف مهنيي التجارة الخارجية.

وجمع الإجتماع، حسب بيان للمديرية العامة للجمارك، بين إطارات المديرية الجهوية ورؤساء مفتشيات الأقسام للجمارك عبر إقليم الإختصاص. ورئيس الإتحاد الوطني لوكلاء العبور والوكلاء المعتمدين لدى الجمارك الجزائريين “UNTCA”، والمندوبين المحليين للإتحاد، من جهة أخرى.

وشكل اللقاء فضاءً تفاعليا لمناقشة مختلف الانشغالات المطروحة من طرف مهنيي التجارة الخارجية. لاسيما المتعلقة بتسهيل الإجراءات الجمركية.