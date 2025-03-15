إجتماع هام حول صناعة مركبات شيري بالجزائر

إستقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم السبت، بمقر الوزارة، ممثلين عن الشركة الأم لعلامة شيري الصينية.

وحسب بيان للوزارة، تم التباحث خلال اللقاء، حول سبل إرساء صناعة حقيقية لمركبات علامة شيري في الجزائر. مع التركيز على دعم وتطوير نسيج صناعي وطني يتميز بالكفاءة التقنية والاقتصادية، خاصة في مجال تصنيع قطع الغيار.

كما أعرب ممثلو العلامة عن استعدادهم التام للانخراط في الاستراتيجية الطموحة للدولة الجزائرية في هذا المجال.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار تجسيد استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز صناعة المركبات في الجزائر. والعمل على تلبية حاجيات السوق الوطنية كمرحلة أولى.