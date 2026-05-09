إجتماع هام حول عملية استبدال الحافلات القديمة

ترأس المدير العام للحركية واللوجستية، اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التحاضر عن بُعد، بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، خُصص لوضع خارطة طريق عملية وآليات تنفيذية كفيلة بإنجاح عملية استبدال الحافلات القديمة التي يتجاوز عمر استغلالها 25 سنة بحافلات جديدة وعصرية.

وجاء هذا الإجتماع، حسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. تنفيذاً لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 03 ماي 2026، وشارك فيه مديري النقل لولايات الوطن.

بما يضمن توفير خدمة نقل عمومية عصرية وآمنة، تستجيب لمتطلبات الراحة والسلامة، وترقى إلى تطلعات المواطن.