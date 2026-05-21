إجتماع هام حول مشروع ازدواجية خط السكة الحديدية المنجمي الشرقي “عنابة-بوشقوف-بلاد الحدبة”

ترأس والي ولاية قالمة سمير شيباني جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم أشغال إنجاز مشروع ازدواجية وعصرنة خط السكة الحديدية المنجمي الشرقي “عنابة-بوشقوف-بلاد الحدبة”. في شطره المار بإقليم ولاية قالمة. والوقوف على مدى تقدم الإجراءات المتخذة للتكفل برفع العراقيل الميدانية والتقنية التي قد تعترض سير المشروع.

استهل الوالي بتقديم تشجيعاته للعمال والمشرفين على المشروع على تفانيهم في تجسيد مثل هذه المشاريع الاستراتيجية الجديدة. لما تكتسيه من أهمية بالغة في تعزيز البنة التحتية للبلاد. منوها ببذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ هذا المشروع الهام في آجاله.

خلال الجلسة، قدم كل من قائد القطاع العسكري و قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني جملة من النقاط المتعلقة بأشغال المشروع. التي تندرج في الإطار الأمني من خلال الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان السير الحسن للأشغال وتأمين الورشات.

كما قدم مدير المشروع ممثل الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF) عرضاً مفصلاً حول وضعية تقدم الأشغا.ل بالمقطع الشمالي الرابط بين بلديتي بوشقوف وشيحاني بولاية الطارف، على مسافة 14 كلم. من حيث جحم وكمية الأشغال المنجزة او التي في طور الانجاز وفق للمعايير التقنية المعمول بها. مشيدا في ذات السياق بالتسهيلات المقدمة من طرف السلطات المحلية وتعاونهم الدائم لمؤسسات الانجاز لإنهاء المشروع.

كما تم تقديم عرض مفصل حول المقطع الأوسط جنوب بوشقوف - الدريعة – سوق أهراس، الممتد على مسافة 121 كلم. منها 40 كلم بإقليم ولاية قالمة إلى غاية بلدية المشروحة بولاية سوق أهراس. حيث يشهد المشروع حركية متقدمة خاصة في أشغال حفر الأنفاق وإنجاز الركائز الخرسانية. حيث تتكفل بإنجاز هذا المشروع ثلاث شركات كبرى، تتمثل في: CRBC، CCCC،SNTP.

