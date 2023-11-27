إجتماع هام حول مشروع الفيلم العالمي عن الأمير عبد القادر

أشرفت وزيرة الثقافة، اليوم الإثنين، على تنصيب لجنة رفيعة المستوى تضم أسماء ووجوه سينمائية كبيرة ومؤرخين، في إطار التحضيرات الجارية للانطلاق في مشروع انتاج فيلم عالمي عن الأمير عبد القادر.

وحسب بيان للوزارة، ستوكل لهاته اللجنة مهمة تقييم وإثراء دفتر الشروط لاختيار سيناريو الفيلم. وكذا التقييم والمصادقة على عروض السيناريوهات التي سيتم تقديمها في إطار مسابقة دولية.

وتتكون هذه اللجنة من البروفيسور أحمد بجاوي. والبروفيسور جمال يحياوي. والدكتور واسيني لعرج، والبروفيسور مصطفى خياطي، والمنتج السينمائي ياسين مذكور.

وأشار البيان، إلى أنه وعند الاقتضاء يمكن للجنة أن تستعين بخبراء ومختصين للمساهمة في اثراء هذا المشروع وانجازه.

هذا وتم وضع مؤسسة الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبر القادر تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون. طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 23-287 المؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق ل02 غشت 2023.