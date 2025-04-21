إجتماع هام حول مشروع الهيئتين الجزائريتين للإستيراد والتصدير

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، لعرض ومناقشة الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة بمشروع اطلاق كل من الهيئة الجزائرية للإستيراد والهيئة الجزائرية للتصدير.

وحسب بيان للوزارة، فقد شارك في هذا الإجتماع، ممثلين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية. وممثلي مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

وأكد الوزير، أن قرار رئيس الجمهورية بتنصيب وتفعيل الهيئتين، يترجم الإرادة السياسية العليا لإعادة تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير على أسس شفافة، دقيقة، واستباقية.

هذا وجاء هذا الإجتماع، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وتنفيذًا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير.