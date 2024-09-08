إجتماع هام حول مشروع “بلدنا” لإنتاج الحليب المجفف

إستقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الأحد، مستشار مجلس إدارة الشركة القطرية “بلدنا”، علي العلي.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، يندرج هذا اللقاء في إطار تحضير الرزنامة الخاصة بوصول التجهيزات. والعتاد الخاص بالمشروع المتكامل لإنتاج الحليب المجفف بالشراكة مع “بلدنا” القطرية والصندوق الوطني للإستثمار.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى التحضير لإنطلاق أشغال الاستصلاح.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال تجسيد أولى مراحل إنجاز هذا المشروع الضخم. الذي خصصت له مساحة 117 ألف هكتار بقيمة إستثمار تقدر بـ3,5 مليار دولار، قد انطلقت بحر الأسبوع الماضي ببلدية تموقطن، بدائرة أولف في ولاية أدرار.