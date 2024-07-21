إجتماع هام حول نتائج الإمتحانات المدرسية 2024

ترأس وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، يوم أمس السبت، ندوة وطنية، تضمن جدول أعمالها النتائج المحصّلة في الامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2024.

بالإضافة إلى متابعة نسبة التقدم في تنفيذ العمليات المبرمجة إلى غاية 31 جويلية الجاري وفق المواقيت المحددة في المخطط العملياتي.

وحسب بيان للوزارة، هنّأ الوزير إطارات الإدارة المركزية ومديري التربية ومن خلالهم جميع مستخدمي القطاع. على النتائج الجيّدة المسجّلة في شهادة البكالوريا وفي شهادة التعليم المتوسط لدورة 2024.

وكذا النتائج الممتازة المحققة في امتحان التقويم المستمر للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي.

معتبرا أن هذه النتائج تعتبر نتاج الاستقرار الذي عرفه القطاع وروح الالتزام والحس المهني. والحرص المتواصل لجميع أفراد الجماعة التربوية، كل في مجاله.

وأشاد الوزير بالدّعم والمرافقة والمتابعة والاهتمام الذي أولته الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمدرسة.

وفي إطار متابعة الأشغال المرتبطة بنهاية السنة الدراسية، تابع الوزير مدى التقدّم في تنفيذ العمليات المبرمج الانتهاء منها قبل نهاية شهر جويلية الجاري. والمتعلّقة أساسا بالتمدرس، والموظّفين وعمليات الدعم المدرسي. وكذلك توزيع الكتاب المدرسي وترميم المؤسسات التعليمية.

وفي الختام، أكّد الوزير على وجوب إعطاء الأهمية القصوى لاجتماعات اللجان الولائية للطعن المقررة يومي 21 و22 جويلية. للبت في الحالات المرفوعة من طرف التلاميذ وأوليائهم.