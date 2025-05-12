إجتماع هام لضمان التكفل الأمثل بالحجاج الجزائريين

أشرف اليوم الإثنين، مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر، الأستاذ الدكتور الطاهر برايك، على اجتماع تنسيقي عبر تقنية التحاضر عن بعد، جمع رؤساء مراكز البعثة الجزائرية في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، ومركز جدة.

وحسب بيان للديوان الوطني للحج والعمرة، شهد اللقاء تقديم عروض مفصلة من طرف رؤساء المراكز الثلاثة. استعرضوا من خلالها مدى جاهزية مختلف الخدمات والإجراءات لاستقبال الحجاج الميامين. وذلك في إطار الحرص على ضمان أحسن الظروف لإنجاح موسم الحج.

وفي ختام الاجتماع، قدّم المدير العام جملة من التوجيهات، مشددًا على ضرورة مواصلة التحضيرات بنفس الوتيرة. مع التركيز على التكفل الأمثل بالحجاج وتوفير كل ما من شأنه أن يسهم في أداء مناسكهم في راحة وطمأنينة.