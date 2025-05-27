إجتماع هام لمتابعة مشروع إنشاء شركة وطنية للنقل الجوي الداخلي

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، بمعية وزير الدولة وزيرالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة، خُصص لدراسة مشروع إنشاء شركة وطنية مخصّصة للنقل الداخلي للمسافرين.

وحسب بيان لوزارة النقل، شارك في الاجتماع ممثلين عن مجمع سوناطراك، المدير العام بالنيابة لشركة طيران الطاسيلي. إلى جانب الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية. والمدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني. والمدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وإطارات من الوزارتين.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة الآليات العملية لتحويل الأملاك والموارد البشرية لشركة طيران الطاسيلي، لفائدة الشركة الجديدة المزمع إنشاؤها، بهدف ضمان انطلاقة فعالة لهذا المشروع الاستراتيجي.

كما تقرر تشكيل فوج عمل مشترك يضم ممثلين عن القطاعات المعنية. يُكلّف بالشروع فورا في تنفيذ عملية تحويل الطائرات التابعة لطيران الطاسيلي والموارد البشرية نحو الشركة الجديدة.

ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تعزيز التكامل الجغرافي عبر تراب الوطن. من خلال تدعيم الربط الجوي بين مختلف ولايات الوطن بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.