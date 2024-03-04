إجتماع وزاري لتمويل قطاع الفلاحة وتخطي عقبات الإستثمار

ترأس وزير المالية لعزيز فايد و وزير الفلاحة و التنمية الريفية يوسف شرفة، أمس. إجتماعا وزاريا تشاوريا مشتركا بهدف تحديد و رفع العقبات المتعلقة بتنفيذ البرامج الإستثمارية في القطاع الفلاحي و تمويلها.

وحسب بيان للوزارة، فإن الوزيران درسا عن كثب خلال جلسة العمل التي جرت بمقر وزارة المالية. التحديات التي يواجهها قطاع الفلاحة مبرزين أهميته الإستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني. مضيفا أن الإجتماع شهد محادثات معمقة من أجل تطوير حلول حقيقية لتخطي العقبات الحالية و تحرير قدرات القطاع الفلاحي.

وأكد وزير المالية خلال الإجتماع إلتزام وزارته بدعم قطاع الفلاحة بقوة عن طريق مرافقته في إطار مقاربة مبنية على نمط جديد من الحوكمة فيما يخص المالية العمومية. مشيرا إلى ضرورة تخطيط و برمجة و تنويع الموارد المالية من أجل ضمان نمو مستدام للقطاع.

ومن جهته، شدّد شرفة على ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد. مؤكدا على أهمية التعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية من أجل ضمان استقرار السوق ووفرة المواد الغذائية الأساسية بشكل مستمر.

وشملت الالتزامات المتخذة خلال هذا الاجتماع، تدابير مالية موجهة، ومبادرات تهدف الى تعزيز صمود القطاع في مواجهة تذبذبات السوق العالمية والتغيرات المناخية. حيث أكد الوزيران عن عزمها على خلق بيئة ملائمة للنمو المستدام للفلاحة، بما يدعم الامن الغذائي الوطني.

كما عبر الوزيران عن رغبتهما الدائمة في العمل يدا بيد مع الفاعلين في هذا القطاع، من أجل ضمان تطويره وتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين”.