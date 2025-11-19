إجتماع وزاري هام لاستغلال منجم غار جبيلات ووضع حيز الخدمة لخط السكة الحديدية المنجمية

عقد صبيحة اليوم الأربعاء، اجتماع تنسيقي هام جمع ثلاثة قطاعات وزارية معنية بمتابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 16 نوفمبر 2025. والمتعلقة بالشروع في الاستخدام والاستغلال المحلي لخام الحديد المستخرج من منجم غار جبيلات بداية من الثلاثي الأول من 2026. ووضع حيز الخدمة لخط السكة الحديدية المنجمية بشار-تندوف، بكامل مقاطعه، خلال شهر جانفي 2026.

وترأس الاجتماع مناصفة، كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي. بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم،كريمة بكير طافر، والأمين العام، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والرؤساء المدراء العامون لمؤسسات الإنجاز والاستغلال المعنية.

خُصص هذا الاجتماع لتنسيق الجهود حول الجوانب التقنية والعملياتية المتعلقة باستخراج، ومعالجة خامات الحديد بمنجم غارا-جبيلات. وكذا وتيرة انجاز المنشآت القاعدية المرافقة والمتمثلة في خط السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بشار-تندوف-غار جبيلات الممتد على طول 950 كلم. الذي يعد الرهان الأكبر وهو العمود الفقري لتجسيد سلسلة القيمة الصناعية الخاصة بالمشروع.

كما شكل الاجتماع فرصة لاتخاذ كل التدابير اللازمة من طرف القطاعات الثلاث كل في مجال إختصاصه مع التنسيق التام. لتأكيد الإلتزام بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بالشروع في الإستغلال المحلي لخام الحديد بداية من الثلاثي الأول لسنة 2026. وتسليم الخط المنجمي الغربي بكل مقاطعه خلال شهر جانفي 2025 الذي يعد الخطوة الأولى من نوعها منذ الاستقلال. وتعكس توجها اقتصاديا جديدا يقوم على تعزيز السيادة الوطنية الصناعية من خلال تأمين المواد الأولية لصناعة الحديد والصلب الوطنية وجلب أكبر قيمة مضافة محليا وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات.

وخلال الإجتماع تمّ التأكيد على أهمية مشروع منجم غار جبيلات وخط السكة الحديدية الجاري انجازه. اللذان يمثلان منعطفا نحو تحول تاريخي في مسار التنمية الوطنية. لما لهما من أثر مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

