إجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر هذا الأحد

من المقرر إجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر في الفترة الممتدة من 26-28 ديسمبر الجاري.

وقد إجتمع سفير الجزائر بقطر، مصطفى بوطورة، مع بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية. يوم 20/12/2021، حيث تم التطرق إلى عدة.

وتم عرض تجربة البلدين في النهوض بقطاعي التعليم عامة والتعليم العالي والبحث العلمي بشكل خاص. وبحث سبل ترقية وتطوير التعاون الثنائي وفي مقدمة ذلك البرنامج التنفيذي الثاني في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

وتم خلال اللقاء تناول موضوع إجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي المقرر عقده في الجزائر 26-28 ديسمبر الجاري.

وبهذا الخصوص رحبت الوزيرة بتلبية الدعوة وزيارة الجزائر للمشاركة في هذا النشاط العلمي العربي المشترك.

وقد كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،عبد الباقي بن زيان، الأسبوع الماضي. عن تنظيم اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، يومي 26 و28 ديسمبر الجاري بالجزائر.

وأوضح الوزير خلال كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية للجامعات،أن هذا اللقاء الدوري يرمي إلى تبادل الخبرات بين الوزراء العرب. وصياغة استراتيجية للنهوض بهذا المجال وتعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية العربية.

وعلى هامش هذا الاجتماع– يضيف الوزير– سينظم معرض حول الأبحاث والأطروحات العلمية المنجزة من قبل الطلبة والباحثين في مختلف التخصصات. داعيا أعضاء الأسرة الجامعية إلى المشاركة في هذه التظاهرة العلمية.

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