إجتماع وزير الصناعة مع مسؤولي مجمع “فيروفيال”.. تقييم إعادة بعث المشاريع المدرجة ضمن الأملاك المصادرة

أجرى وزير الصناعة يحيى بشير اليوم لقاء عمل مع مسؤولي مجمع “فيروفيال” المتخصص في صناعة معدات وتجهيزات السكة الحديدية.

اللقاء يندرج في إطار اللقاءات المنتظمة التي يشرف عليها الوزير وكذا لتقييم أداء المجمعات الصناعية العمومية ومرافقة المؤسسات الإنتاجية في مسار تطويرها وتحديثها.

وحضر اللقاء مسؤولي المجمع الصناعي “فيروفيال”، المؤسسة العمومية الاقتصادية المتخصصة في صناعة معدات وتجهيزات السكة الحديدية.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض مفصل الوضعية الإنتاجية ومؤشرات الأداء الصناعي للمجمع، وأيضا إلى العراقيل التي يواجهها المجمع. وكذا المشاريع الجديدة والمنتظر أن تسهم في رفع رقم أعماله وتعزيز مردوديته.

كما تضمّن العرض تقييماً لمدى تقدم عملية إعادة بعث المشاريع المندرجة ضمن الأملاك المصادرة.

من جهته شدد الوزير على ضرورة الإسراع في إعادة تشغيل ما تبقّى منها، مع الإشادة باستئناف الإنتاج على مستوى وحدة سيدي بلعباس لصناعة قواعد السكك الحديدية التي كانت متوقفة عن النشاط.

وأكد الوزير على أهمية رفع نسب الإدماج المحلي في المنتجات المصنعة لتقليص التبعية للاستيراد، داعياً إلى إبرام شراكات صناعية قائمة على نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات التقنية للمجمع.

وفي السياق ذاته، دعا الوزير إلى تعزيز اليقظة التكنولوجية، واستكشاف فرص جديدة في السوقين الوطنية والدولية، مع تنويع المنتجات الصناعية.

واسدى تعليمات بإدماج تقنيات التحكم الرقمي وتطوير أساليب التصنيع الحديثةضمن خطوط الإنتاج.

كما شدّد يحيى بشير على ضرورة مرافقة المشاريع الوطنية الكبرى، على غرار مشروع استغلال وتحويل منجم الحديد بغار جبيلات، الذي يحظى بمتابعة خاصة من طرف رئيس الجمهورية.

وأكد يحيى بشير على أهمية مواصلة تحديث خطوط الإنتاج ورفع معايير الجودة بما يتماشى مع المواصفات الدولية، لتعزيز القدرة التنافسية للمجمع على المستويين الوطني والدولي.