إجراءات أمنية تسهيلية لفائدة ضيوف الرحمان

قامت المديرية العامة للأمن الوطني، بتسطير خطة أمنية تسهيلية لفائدة الحجاج المتوجهين إلى البقاع المقدسة تحسبا لموسم الحج 2019.

وحسب بيان للمديرية، اليوم الإثنين، فإن هذه الخطة تكون عبر نشاط فرقها لشرطة الحدود الجوية على مستوى مطارات الجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة وعنابة.

وتهدف المديرية من خلال هذه الإجراءات الأمنية إلى تقديم الخدمات الأمنية لفائدة ضيوف الرحمان في آجال قصيرة، وفق ذات البيان.

بدء في تنفيذها مع إنطلاق الرحلة الأولى المكونة من 641 فرد والتي تنطلق اليوم الإثنين، إنطلاقا من المطار الدولي هواري بومدين الجزائر العاصمة.

على أن تعمم على مختلف المطارات المذكورة سلفا والمعنية ببرنامج رحلات الحج لموسم 2019، سواء عند مغادرة الحجاج لأرض الوطن أو بعد عودتهم من البقاع المقدسة.

وتم تسخير المورد البشري وكافة الوسائل والإمكانيات المادية اللازمة لتنظيم وتوجيه الحجاج خاصة في مرحلة الإجراءات الشرطية،

من خلال فتح جميع المسالك والممرات وكذا الأروقة المخصصة لكبار السن، من أجل تنظيم وتأطير حركة دخول الحجاج

إلى القاعات المخصصة، بحيث سيسمح هذا الإجراء للحاج بالتوجه مباشرة نحو قاعة الركوب في وقت وأجل قصير، يضيف ذات المصدر.

كما تم تعزيز تعداد الفرق العملياتية لشرطة الحدود الجوية، من خلال تسخير المورد البشري المؤهل وتدعيمه بالعنصر الشرطي النسوي، عبر التكفل بمهام الاستقبال والتوجيه،

بالإضافة إلى تسهيل إجراءات المراقبة الأمنية لوثائق سفر الحجاج، حرصا على توفير خدمة أمنية في مدة زمنية معقولة،

بالإضافة إلى توعية الحجاج بالتدابير الإحترازية بخصوص المحافظة على الأشياء الضرورية والمسموحة خلال السفر، وذلك بالتنسيق مع مختلف الشركاء الفاعلين في الحيز المطاري.

كما سيتم تدعيم هذه الاجراءات الأمنية التسهيلية، بخطة مرورية تهدف إلى تنظيم وتسهيل حركة المرور من وإلى المطارات المعنية،

خاصة خلال دخول وخروج الأشخاص والمواطنين المرافقين للحجاج، الذين غالبا ما يتوافدون في أفواج منظمة،

من خلال تعزيز وتكثيف التشكيلات والدوريات الأمنية الراكبة والراجلة، على مستوى مواقف السيارات بالمطارات، مع الاستعانة بأحدث تقنيات المراقبة الأمنية

على غرار كاميرات الحماية الموجودة بقاعات العمليات التابعة لفرق شرطة الحدود الجوية، لضمان أمن المواطن والمسافرين خلال هذه المناسبة