إجراءات أمنية لتأمين المصلين خلال صلاة التراويح بجامع الجزائر

سخرت مصالح أمن ولاية الجزائر كافة الإمكانيات المادية والبشرية من خلال وضع مختلف التشكيلات الأمنية التي تعمل على تأمين مداخل ومخارج المدينة. عبر مختلف المسالك المؤدية إلى جامع الجزائر.

وكشفت ذات المصالح، أنه تم وضع إجراءات أمنية استباقية تتعلق بتأمين والتطهير الشامل من خلال تنظيم الحركة المرورية. وتسهيل سيولتها عبر كافة الطرق، مع وضع تشكيل أمني مكون من قوات شرطية تابعة لمختلف المصالح مكونة من وحدات الجمهورية للأمن. بالإضافة كذلك إلى المصلحة الولائية للأمن العمومي، الفرقة العملياتية لمختلف مصالح أمن المقاطعات الإدارية. فرق الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. إضافة إلى مصلحة الأمن والمراقبة لجامع الجزائر التي تسهر على التأمين الداخلي والخارجي لجامع الجزائر.