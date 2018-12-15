إجراءات أمنية مشددة تحسبا للأسبوع الخامس لمظاهرات “السترات الصفراء” بفرنسا

شدّدت السلطات الفرنسية من إجراءاتها الأمنية تحسبا لمظاهرات السترات الصفراء.

وعلى إثر ذلك نشرت السلطات الفرنسية 8 آلاف عنصر من قوات الأمن و 14 آلية مدرعة اليوم السبت، تحسبا لمظاهرات جديدة دعت إليها حركة السترات الصفراء، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.

للإشارة، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا الجمعة من بروكسل إلى الهدوء، مؤكدا أن الحوار لا يتم باحتلال الأماكن العامة والعنف.

وفي ذات السياق، ستجري عمليات تفتيش في الطرق ومحطات القطار ووسائل النقل المشترك في العاصمة باريس.

وحسب ما أفادت به مراسلة النهار إلى باريس،فهناك توافد محتشم لمتظاهري السترات الصفراء، بالإضافة إلى تواجد أمني مكثف .

وأضافت المراسلة، أن كل محطات الميترو المؤدية إلى شارع الشونزيليزي مغلقة لمنع وصول المتظاهرين.

لأن الشرطة تحاول جمع أصحاب السترات الصفراء في مكان واحد من أجل السيطرة عليهم.