فتح البلديات نهاية الأسبوع أمام مترشحي “الباك” و”البيام” للحصول على بطاقة التعريف

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن إتخاذ إجراءات إستثنائية على مستوى بلديات الوطن. لتمكين المنرشحين لامتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا. من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية، أنه وفي إطار التحضيرات الجارية لامتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا فإنه سيتم إتخاذ إجراءات إستثنائية على مستوى بلديات الوطن. لتمكين المترشحين لامتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا. من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية.

كما تم إسداء التعليمات لكافة بلديات الوطن قصد التكفل بطلبات التلاميذ المعنيين بالإمتحانات بصفة أولوية. بما في ذلك أيام نهاية الأسبوع “الجمعة والسبت” فضلا على تسريع وتيرة إنجاز بطاقة التعريف البيومترية على مستوى مديرية الوثائق والسندات المؤمنة. مع الحرص على تسليمها للبلديات المعنية في أحسن الآجال وباللجوء إلى كافة الإمكانيات المتاحة.

كما تم لذات الغرض تنصيب مداومة على مدار اليوم والأسبوع “7/7” على مستوى هذه المديرية. خاصة بالتكفل بكل الطلبات إلى غاية تاريخ الإنطلاق في إجراء الإمتحانات.