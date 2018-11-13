إجراءات إستعجالية لحماية التلاميذ من الحوادث داخل المدارس في تيسمسيلت

إتخذت ولاية تيسمسيلت إجراءات إستعجالية من أجل حماية التلاميذ من الحوادث المختلفة داخل المدارس الابتدائية بالمنطقة.

وجاءت هذه الإجراءات بقرار من الوالي صالح العفاني الذي منع دخول الشاحنات والسيارات إلى داخل فناء المدرسة.

إضافة إلى منع تجسيد أشغال ترميم أوصيانة خلال فترات تواجد التلاميذ داخل الأقسام.

وأوضحت خلية الاتصال لمصالح الولاية أنه سيتم إلزام رؤساء المجالس الشعبية البلدية بتجسيد خرجات ميدانية دورية على مستوى المدارس الابتدائية.

وهذا من أجل مراقبة مدى تنفيذ مدرائها لتدابير السلامة والأمن.

وكذا القيام بعمليات ملئ الخزانات المائية لهذه المؤسسات أوصيانة أجهزة التدفئة والشبكة الكهربائية بها خارج أوقات الدراسة.

للإشارة فقد توفي تلميذ عمره 6 سنوات أمس الإثنين دهسه جرار كان يملئ خزان الماء بمدرسة إبتدائية بمدينة سيدي عابد تيسمسيلت.