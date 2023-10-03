إجراءات احترازية لمنع انتشار “البق” في الجزائر

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة وجود حشرة “بق الفراش ” في الجزائر.

وأشار وزير الصحة في تصريحه أن المصالح الرقابية موجودة على مستوى كل المعابر الحدودية بالموانئ والمطارات لمنع انتشاره.

وقال الوزير في معرض تصريحه “مصالحنا الرقابية موجودة على مستوى كل المعابر الحدودية بالموانئ والمطارات. كإجراء إحترازي ضد انتشار حشرة “بق الفراش “.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس انتشار موجة من “بق الفراش” في الأماكن العامة والخاصة.

ونشر فرنسيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق انتشار البق في دور السينما ووسائل المواصلات مثل القطارات.

وأدى انتشار البق إلى بروز نقاش في فرنسا، بعد أن دعت بلدية باريس إلى التصدي لهذه الحشرات. قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها المدينة العام المقبل.