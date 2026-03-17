إجراءات استباقية لمكافحة الجراد الصحراوي

عقدت عدة ولايات اجتماعات تنسيقية للجان الولائية المختصة، إلى جانب معاينات ميدانية للوقوف على تعبئة الموارد اللازمة لمكافحة الجراد، على غرار توفر مخزون المبيدات. وضعية العتاد ووسائل التدخل، وكذا جاهزية الفرق التقنية للتدخل الفوري عند الضرورة.

وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 08 مارس 2026

المتعلقة بتعزيز إمكانات مكافحة انتشار الجراد. خاصة بالمناطق الجنوبية والحدودية، مع تكثيف اليقظة والاعتماد على الوسائل الحديثة. باشر السادة الولاة عبر ولايات الجنوب العمل على تعزيز آليات الترصد والمتابعة.

وخلال هذه اللقاءات، تمّ تقديم عروض مفصلة حول مخططات العمل الميدانية والإجراءات الواجب اتخاذها للحد من أي خطر محتمل. مع التأكيد على رفع درجة التأهب خاصة على مستوى الولايات الحدودية الجنوبية. من خلال اليقظة الدائمة والإبلاغ الفوري عن أي تحركات محتملة لأسراب الجراد.

كما شدّد السادة الولاة على أهمية تظافر جهود مختلف القطاعات لمواجهة هذه الآفة، بما يضمن حماية المحاصيل الزراعية والحفاظ على التوازن البيئي وسلامة الإنتاج الفلاحي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور