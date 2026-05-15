إجراءات بنكية جديدة لعمليات الاستيراد

أعلن بنك الجزائر، أن أي عملية استيراد للبضائع تخضع الآن للتوطين المصرفي المسبق، وذلك قبل أي شحنة بضائع من قبل المزود الأجنبي.

ويأتي ذلك، في إطار تعزيز نظام مراقبة عمليات التجارة الخارجية، وتتبع التدفقات المالية الدولية، وإدارة المخاطر المتعلقة بعمليات الاستيراد.