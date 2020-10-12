أعلنت روسيا عن دخول تطبيق إجراءات تسهيلية جديدة للحصول على الجنسية الروسية ابتداء من اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة “تاس”، اليوم الاثنين، الحصول على الجنسية الروسية سيكون بشكل مبسط اعتبارا من اليوم.

وأوضحت الوكالة أنه سيكون بإمكان الأجانب الذين لديهم أطفال بالغون يحملون جوازات سفر روسية الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة اعتبارا من اليوم 12 أكتوبر.

حيث سيدخل التسجيل الإلزامي لبصمات الأصابع للأجانب الذين يحصلون على الجنسية الروسية حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

كما نص القانون الجديد أن الحصول على الجنسية سيكون دون مراعاة مدة الإقامة لأي مواطن أجنبي مقيم في روسيا.

واي مواطن لديه أطفال أصحاء بلغوا سن 18 عاما يحملون الجنسية الروسية.

وليس فقط بالنسبة للأبناء العاجزين كما كان في السابق.

كما نصت الوثيقة أيضا على إزالة بعض القيود المفروضة على الأجانب.

المتحدثين الأصليين للغة الروسية بشأن تقديم طلبات لإصدار إشعار باحتمال القبول للحصول على الجنسية الروسية لدى الهيئات الإقليمية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية الروسية.

كما تضمنت الوثيقة ايضا التسجيل الإلزامي لبصمات الأصابع للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يحصلون على الجنسية الروسية.

والذين لم يتم تطبيق هذا الإجراء عليهم من قبل.

إضافة إلى ذلك، منحت صلاحيات لوزارة الشؤون الداخلية الروسية للموافقة على نموذج وإجراءات تقديم إخطار بوجود جنسية أخرى أو وثيقة تحمل حق الإقامة الدائمة في دولة أجنبية.