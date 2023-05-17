إجراءات تسهيلية لبيع الشعير والذرة الموجهة لتغدية المواشي والدواجن

انهت المديرية العامة للضرائب إلى عمل جميع المتعاملين الناشطين في مجال صناعة وتحويل وتسويق أغذية المواشي والدواجن، بالإجراءات الجبائية التحفزيية والتسهيلات الإدارية.

والتي تضمهنا المرسوم التنفيذي رقم 23 -112 املؤرخ في 09 مارس 2023، المعدل والمتمم ، والمتعلق بكيفيات الإعفاء من اسم على القيمة المضافة TVA عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن.

وتضمن البيان الاجراءات الجديدة وهي:

إلغاء اكتتاب التعهد أمام المصالح الفلاحية الولائية المختصة، المفروض سابقا على المنتجين والمحولين والمجمعين.

إلغاء إلزامية تقدمي شهادة الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند عمليات بيع المواد الملغاة من هذا الرسم ، والتي يقوم بها من منتج أغذية المواشي والدواجن والمحولين والمجمعين.

كما أقر هذاالمرسوم صراحة إعفاء كل من التعاونيات الفلاحية والمربين والموزعين من إلزامية تقديم شهادة الاعفاء المذكوة، عند اقتناء المواد المعفاة” العلف”.

ومن أجل إضفاء شفافية في منح الإعفاء صمان وجهة المواد والمنتجات المعفاة يتعين على المتعاملين.

الإستفاذة من الرسم على القيمة المضافة، إثبات صفهتم لدى موردين عن طريق تقديم ملف زبون، يتضمن إلى جانب نسخة

نسخــة من البطاقــة املتضمنة رقــم التعريـف اجلبايئ، نسخة من الوثائق الآتية، حسب الحالة :

السجــل التجاري، بالنسبة لمصنعي أغدية المواشي والدواجن والموزعين.

إعتماد التعاونية الفلاحية المستلم من طرف المصالح الفلاحية المختصة.

القانون الاساسي للشركة .

بطاقة الفلاح بالنسبة للمربين أوالمسند الممنوح من طرف الغرفة الفلاحية للولاية الذي يثبت صفة المربي للمعني.

بطاقة الهوية للممثل القانوين للتعاونية أوللشركة.