إجراءات جديدة تخص السياح العرب والأجانب لزيارة هذه الولايات

كشفت سفارة الجزائر بالدوحة في بيان لها عن إجراءات جديدة تخص السياح العرب والأجانب الراغبين في زيارة الجنوب الجزائري. وذلك عبر وكالات السياحة والسفر المعتمدة بالجزائر.

وجاء في مضمون البيان أنه “في إطار ترقية السياحة الصحراوية لبلادنا، قررت السلطات العليا بالبلاد تمكين السياح العرب والأجانب الراغبين في زيارة الجنوب الجزائري عن طريق وكالات السياحة والسفر المعتمدة بالجزائر من الاستفادة من تأشيرة الدخول إلى بلادنا مباشرة على مستوى المراكز الحدودية بدلا من إجراءات التأشيرة الممنوحة على مستوى مصالح السفارة على ألا تتجاوز مدة صلاحية التأشيرة 30 يوما”.

وتابع بيان السفارة ان الولايات المعنية بهذا الإجرء هي كل من أدرار، إليزي، بشار، برج باجي مختار، بني عباس، تندوف، تمنراست، تيميمون، تقرت، جانت وعين صالح.