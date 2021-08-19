إجراءات جديدة في البروتوكول الصحي لمواجهة كورونا تحسبا للدخول المدرسي المقبل

كشفت وزارة التربية الوطنية اليوم عن البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا والمخصص للدخول المدرسي المقرر بوم 21 سبتمبر القادم. ونشرت الوزارة البروتوكول الصحي للموسم الدراسي 2021-2022 الذي تضمن هذا الموسم تخصيص قاعات لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بالوباء.

بالإضافة إلى منع اي فرد من أفراد الأسرة التربوية من الحضور إلى المدرسة في حال إصابة احد أفراد عائلته. كما قررت الوزارة تفعيل نشاط لجان اليقظة التي تم تنصيبها علة مستوى المءسسات التربوية. مع تفعيل لجان اليقضة المنصبة على مستوى كل المؤسسات التربوية.

وينص البروتوكول كذلك على عدد من الإجراءات الوقائية لحماية التلاميذ وأيضا مستخدمي القطاع من كورونا. منها عزل كل حالة يظهر عليها اعراض السعال الرشح أو الحمى داخل المؤسسات التربوية. عدم تهويل وإفزاع التلاميذ

ضرورة تعقيم كل المرافق المؤسسة التربوية بالإضافة إلى تنظيف وتعقيم خزانات المياه وفضاء المؤسسة.

توفير مستلزمات التنظيف والتعقيم وأجهزة قياس الحرارة.

تزويد مداخل المؤسسات والقاعات بالمطهر مع استعمال كل المنافذ المتاحة في المؤسسة لتفادي ازدحام التلاميذ.

إجبارية إرتداء القناع الواقي من طرف الجميع.

أما فيما يخص قاعات التدريس

جلوس التلاميذ مع إحترام التباعد الجسدي.

إلزام الاساتدة بتطبيق التباعد الجسدي بينهم وبين التلاميذ بمسافة 1.5 متر على الأقل.

ضرورة وضع بطاقات على الطاولات تحدد مكان وجهة جلوس كل تلميذ.

إلتزام التلاميذ بمكان جلوسهم في القسم وعدم تغييره.

الحرص على ضمان تهوية قاعات التدريس بصفة مستمرة.

تخصيص 5 دقائق يوميا في الفترة الصباحية لتحسيس التلاميذ وحثهم على الإلتزام بالقواعد الصحية الوقائية.

تخصيص الدرس الأول للوقاية وأهمية الإجراءات المتخذة ضد فيروس كورونا لضمان صحتهم.

أما فيما يخص دخول الاساتذة

عقد جلسة عامة مع الأساتذة والطاقم الإداري وكل مستخدمي المؤسسة بحضور طبيب الوحدة لتحديد المهام وإلزام الجميع بالتقيد بالبروتوكول.

اخضاع جميع مستخدمي المؤسسة لقياس درجة الحرارة.

أما فيما يخص دخول التلاميذ

تجنب تجمع التلاميذ وتدافعهم عند الدخول.

توفير ممرات خاصة مع احترام مسافة التباعد الجسدي.

الحرص على تجنب تشارك قنينات الماء الشروب أوالمؤكولات بين التلاميذ خلال فترة الاستراحة.

برمجة اوقات مختلفة للاستراحة في الساحة من خلال تنظيمها بشكل متتالي لمجموعات محددة من الاقسام.

هذا ونشرت وزارة التربية امس الأربعاء، عن إجراء تعديل على تاريخ الدخول المدرسي، للسنة الدراسية 2021/2022 لجميع المناطق. وذلك إلى يوم الثلاثاء 21 سبتمبر صباحا بالنسبة للتلاميذ. بينما بالنسبة للموظفين الإداريين، يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021 صباحا. في حين دخول الأساتذة سيكون يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 صباحا.