أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جديدة في تحكم مسار إنتاج وتوزيع الحليب.

وعن إجراءات التحكم في مسار إنتاج وتوزيع الحليب ذكر وزير التجارة. قال وزير التجارة إنه سيتم إستحداث بطاقية مرقمنة للتحكم مسار إنتاج وتوزيع الحليب. ابتداء من استلام المادة الأولية إلى خروج المنتوج”.

بالإضافة إلى الانتهاء من تحيين وإعداد البطاقية الوطنية للملبنات المتعاقدة مع الديوان الوطني المهني للحليب لونيل. وبطاقية الموزعين المعتمدين مع الملبنات وبطاقية تجار التجزئة الممولين من طرف هؤلاء الموزعين.

كما سيتم تحديث قائمة الملبنات غير المتعاقدة مع الملبنات التي تنتج الحليب الطازج أو مشتقات الحليب. أو غير النشطة والتي يمكن الاستعانة بها، بعد مراجهة الخريطة الجغرافية لتوزيع غبرة الحليب.

كما سيتم تحديد عدد البلديات غير المغطاة بتمويل الحليب المدعم لإعادة إدماجها بالتمويل التي تمت مراجعتها.

وسيتم لإقرار توزيع منصف وعادل لمسحوق الحليب مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات الانتاجية على مستوى الولايات. بشكل يسمح بتحكم أفضل في عملية مراقبة مسار منتوج الاقتصاد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور