ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، إجتماعا حول سبل دعم ومرافقة المصدرين وتسهيل نشاطهم للولوج إلى الأسواق الدولية.

وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات، وإستكمالا لسلسلة اللقاءات مع الفاعلين في قطاع النقل. من خلال إتخاذ إجراءات جديدة في مجال النقل الدولي البري والجوي. بهدف رفع الفاعلية في أداء الشحن وترقية الصادرات.

اللقاء جرى بحضور إطارات من الوزارة، ومشاركة الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجستيك (LOGITRANS). المدير العام لشركة الشحن بالخطوط الجوية الجزائرية (AH_CARGO).

وقد تم التطرق إلى مدى تقدم تنفيذ هذه الإجراءات وتطبيق توصيات الوزير في هذا الشأن من طرف المجمع العمومي للنقل البري للبضائع. وشركة الشحن الجوي بالخطوط الجوية الجزائرية.

وقد أسدى الوزير تعليماته للتنسيق مع مصالح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. لتنظيم يوم عمل إعلامي بمشاركة المؤسسات المعنية بهذه العمليات. من أجل بحث سبل توفير مناخ ملائم للمتعاملين الإقتصاديين والمصدرين. وتذليل العقبات التي تواجههم وتحول دون مواكبة متطلباتهم وتحقيق الأهداف المسطرة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور