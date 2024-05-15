إجراءات جديدة لإعادة هيكلة المزارع النموذجية.. وزراعة الدلاع والبطيخ ممنوع

أعادت الحكومة هيكلة المزارع النموذجية الموزعة عبر التراب الوطني، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية واستحدثت مجمعا عموميا لتسييرها مقسم إلى أربعة فروع ليكون إنتاجها مستقبلا موجها حسب الإستراتيجية المحددة للأمن الغذائي.

بعد مرور ثلاثة أشهر على عمر قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتخذ خلال مجلس الوزراء يوم الثامن عشر فيفري الماضي، والقاضي بإعادة هيكلة المزارع النموذجية، أفرجت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن الهيكل الجديد المنظم للمزارع النموذجية التي ستعتمد مستقبلا على مخطط زراعي موجه ومحدد من طرف الحكومة، يقضي على السياسة العشوائية في الإنتاج الفلاحي “بطيخ أحمر وأصفر” ويركز على المواد الإستراتيجية التي تعول عليها السلطات في توفير الأمن الغذائي للبلاد والعباد.

وتحصلت “النهار أنلاين” على كافة التفاصيل التي ستنظم هذا النوع من المزارع، التي ستكون تحت وصاية المجمع العمومي “GIVA PRO” شركة ذات أسهم ،ينقسم إلى أربعة فروع منتجة لمواد إستراتيجية وهي كالآتي: فرع البقوليات، فرع البذور الزيتية، فرع الأشجار المثمرة المقاومة من بينها شجرة الأرغان وكذا فرع تكثيف البذور.

وسيسير المجمع أو المؤسسة العمومية الاقتصادية ذات أسهم لتطوير الزراعات الفلاحية الإستراتيجية 147 وحدة انتاج فلاحي تتربع على مساحة تقدر بـ114 ألف هكتار، وأشارت مراجع “النهار أنلاين” هنا، إلى أنه اعتبارا من الموسم الفلاحي القادم، سيخضع هذا المجمع إلى رقابة مستمرة وإنتاجه سيكون موجها استجابة لاحتياجات السلطات، كما كشفت عن تعيين مسؤولين له ولفروعه.

وسبق لرئيس الجمهورية، وأن أمر بإدماج المزارع النموذجية ضمن عجلة الإنتاج الوطني خاصة ذات المساحات الكبرى لتغطية العجز بالأخص في شعبة البقوليات”، لتغطية العجز المسجل في الشعبة المذكورة، وهو قرار جاء بعد استماعه لعرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، كما شدد الرئيس على ضرورة تغيير ماهية المزارع النموذجية انطلاقا من تسميتها وصولا إلى وظيفتها الفلاحية والاقتصادية ككل.