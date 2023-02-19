إجراءات جديدة لتحسين التمدرس.. تحاليل طبية دورية لعمال المطاعم المدرسية

أقرت وزارة الداخلية تدابير جديدة، تخص تعزيز جهاز اليقظة والوقاية والتدخل الخاص بتحسين ظروف التمدرس. لاسيما في شقها المتعلق بالإطعام والصحة المدرسية.

وحسب تعليمة لوزارة الداخلية، فإن الإجراءات جاءت في إطار مواصلة تحسين ظروف التمدرس. أين أقرت عددا من التدابير الجديدة على عاتق الولاة بالإتصال مع رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية. من أجل تعزيز جهاز اليقظة والوقاية والتدخل في إطار المهام المنوطة باللجان المحلية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها. وهذا بإشراك كافة المتدخلين. على غرار مصالح التربية الوطنية والصحة والري وكذا فعاليات المجتمع المدني”.

وأضافت الوزارة، أنه تم الإيعاز للمسؤولين المحليين قصد تفعيل جهاز التفتيش والرقابة والمتابعة. الذي يضم مختلف المصالح المعنية، من أجل ضمان مراقبة نوعية المواد الغذائية المستلمة على مستوى المطاعم المدرسية. والتأكد من صلاحيتها وظروف تخزينها والتحقق من تأشيرة المصالح البيطرية على صلاحية اللحوم البيضاء والحمراء”.

كما تنص التعليمات على تكثيف الرقابة على مستوى المطاعم المدرسية للتأكد من إحترام شروط النظافة والسلامة والمعايير الصحية. مع إخضاع عمال المطاعم المدرسية المكلّفين بإعداد وتقديم الوجبات إلى تحاليل طبية دورية للتأكد من سلامتهم من الأمراض المعدية.

كما تم الإشارة إلى الحرص على تزويد المؤسسات التربوية بالمياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة وبالكميات الكافية وتطهير وتعقيم خزانات المياه و الآبار والصهاريج المستغلة على مستوى المؤسسات التربوية والمدارس القرآنية. والمعاهد والمراكز الثقافية الإسلامية بصفة دورية”.

وشملت التعليمة الوزارية الشق المتعلق بضمان النظافة على مستوى المؤسسات التربوية والمرافق التابعة لها بصفة يومية ومستمرة والقضاء على كل مصدر تلوث محتمل داخلها أو في محيطها”. كما دعت إلى ضرورة ضاعفة العمليات التحسيسية لفائدة التلاميذ لتمكينهم من إكتساب المعارف الضرورية حول التدابير الإحترازية. لحفظ الصحة والوقاية من التسممات الغذائية.

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